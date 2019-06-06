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Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile prensipte anlaştık

Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile prensipte anlaştık

06 Haziran 2019, Perşembe 14:12
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Hasan Çavuşoğlu: Erol Bulut ile prensipte anlaştık

ENGİN ANAK/ALANYA-ANTALYA,(DHA) -

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile prensipte anlaştıklarını söyledi.
Aytemiz Alanyaspor'da Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Erol Bulut'la anlaşma sağlandı. Son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'da görev alan Erol Bulut'la prensipte anlaştıklarını belirten Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Ortak bir noktada anlaştık. Önümüzde hafta içinde sözleşme imzalayacağız" dedi.

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