Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Ukrayna gibi iddialı ülkelerin bulunduğu şampiyonada Türkiye adına 12 sporcu madalya için koşacak. Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurul ve Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan Babaç, "Her zaman olduğu gibi bu yarışa da çok iddialı geldik. Hedefimiz bir önceki şampiyonada kazandığımız 9 madalyanın üstüne çıkmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek'' dedi.

Pandemi nedeniyle zor şartlarda hazırlandıklarını belirten Hasan Babaç, ''Fatih başkanın teşvikleriyle Milli takım seçmelerini gerçekleştirdik ve Balkan Şampiyonası için Romanya'ya geldik. Burada tek hedefimiz 12 madalyanın 12'sini ve takım kupalarını da alarak ülkemize dönmek istiyoruz. Alınan önlemler çok normal. Hem bizim sağlığımız, hemde sporcularımızın sağlığı için gerekli olan önlemler. Dünya çok özel bir süreçten geçiyor. Bu süreçte hepimizin özveride bulunması gerekiyor. Yüksek rakımda olmamız ve havanın sert olması mutlaka sporcuları etkileyecektir. Bizim sporcularımız için pek farklı olacağını düşünmüyorum. Sporcularımız benzer hava şartlarında hazırlandılar. İnşallah yarın bir önceki şampiyonada aldığımız 9 madalyanın üstüne çıkarak Türk halkımızı gururlandırırız" diye konuştu.

Yarın sabah başlayacak olan şampiyonanın ilk yarışında Büyük Kadınlarda; Bahar Atalay, Dilan Atak, Jale Başak, Büyük Erkeklerde; Ramazan Karagöz, Abdullah Çakır, Rıdvan Taş, U20 Kadınlarda; Ruken Tek, Tuğçe Özkan, Rümeysa Coşkun, U20 Erkeklerde; Mehmet Vefa Aydemir, Ramazan Yorulmaz, Bilal Bayramoğlu madalya kovalayacaklar.

DHA