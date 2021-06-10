Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Genel Kurulu’nda yapılan seçimde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat, yeniden yönetim kurulu üyesi seçildi.

Hasan Arat, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen toplantıda 50 ülke temsilcisinin 41’inden aldığı oyla 2025 yılına kadar EOC Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürecek.

Seçimle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Arat, EOC’nin 50. yıl genel kurulunun gerçekleştirildiğini belirterek, "Sabah bölümünde seçimler yapıldı. Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı, genel kurulda başkanlığa seçildi. Ben de yönetim kuruluna 50 ülkeden 41 temsilcinin oyunu alarak yeniden seçildim. 50 ülkeden 41’inin oyunu almak Türkiye için, olimpiyat ve spor dünyası için son derece önemlidir. Bu seçimle 2025 yılına kadar Avrupa Olimpiyat Komiteleri üyeliğini Türkiye adına üstlenmiş oldum." ifadelerini kullandı.

2023 Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanlığı da yapan Arat, "Üyelerin bu yüksek teveccühü mutluluk verici. Türkiye ve bayrağımızı temsil etmek onur veriyor. Beni yetiştiren güzel ülkeme sonsuz şükranlarımı sunarım." değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Arat, EOC’nin yönetim kurulu üyeliğine üçüncü kez seçildi.