Hasan Anıl Eken’e büyük onur

Britanya Konsolosluğu tarafından düzenlenen özel gece’ye Real Madrid’in yetiştirdiği futbolcu temsilcisi Hasan Anıl Eken’de davet edildi. “Entrepreneurial Finalist” seçilen Eken’e sertifika verildi.

Eken’in tanıtımı yapıldığı esnada, daha önce Real Madrid’in de desteklediği futbolcu sağlığını korumak amacıyla hazırlanan ve dünya çapında ses getiren projesi Eken’g Rule ile son iki yıldır Türkiye’de ki akademi çalışmaları (iHuntTalents) ile elde ettiği başarılardan söz edildi.

Geceye Britanya elçisi Sir Dominick Chilcott’da katıldı.

Hasan Anıl Eken kimdir?

İstanbul doğumlu, liseyi Kanada’da (Toronto) ileri derece Matematik ağırlıklı bölümü en yüksek notlarla, toplamda 4 yıl yerine 6 haftada tamamlayıp, en hizlı mezun olma konusunda eyalet (Ontario) rekoru kırmıştır.

Atomun parçalanması ve Rolls-Royce’un geliştirilmesi ile ünlü olan University of Manchester’da (İngiltere) yöneticilik ve pazarlama alanında lisans eğitimi almıştır. Binlerce öğrenci içinden en iyi öğrenci seçilmiş ve okulda verilen bütün ödülleri kazanmıştır. Ayrıca başarılarından dolayı, üniversite tarihinde (1824’den itibaren) bölümünün ilk öğrenci-profesorü olup iki yil görev yapmıştır. Öteki sene ise öğrenci-profesörlere liderlik yapmıştır.

Ardından, araştırmaları ile ünlü University of Leeds'de inovasyon ve markacılık dalında yüksek lisans yapmıştır. Bir çok bilim projesinde görev almıştır.

İkinci yüksek lisansını Real Madrid efsanesi Emilio Butragueno liderliğinde, Escuela Real Madrid’de kendisini "Sportif Direktör" olarak geliştirmek adına yapmıştır. Bu arada futbolcuların sağlığını korumak adına gelistirdiği “Eken’g Rule” projesi ile dikkatleri çekmiştir.

Ve son olarak, ULSİT (Bulgaristan)’da Spor’da Eğitim üzerine doktora yapmaktadır.

İspanya'da futbolcu temsilciliği hayatını dünya devi Octagon'da sürdüren Eken’in şirketi Michael Phelps, Stephen Curry, Daniel Sturridge, Gabriel Jesus'un ve Türkiye’de ise Yunus Akgün ve Behlül Aydın’ın danışmanlığını yapıyor. Ayrıca Fenomeno Ronaldo'da şirketin hissedarı".