Hasan Ali’den kötü haber

Temmuz ayında Audi Cup’ta oynanan Bayern Münih maçında ayak tabanından sakatlanan 30 yaşındaki sol bek, ligin 8. haftasındaki Denizlispor maçında ilk kez 11’de sahaya çıkabildi. Ancak Hasan Ali’nin sakatlığı nüksetti ve ilk devrenin son 3 karşılaşmasında forma giyemedi.

Başarılı oyuncunun Belek Kampı’yla birlikte takıma katılması bekleniyordu. Son kontollerde sakatlığının geçmediği tespit edildi. Hasan Ali bu nedenle kupada Kayserispor ile oynanacak 2 maç ile ligin ilk haftasındaki Gaziantep mücadelesini kaçıracak. Sağlık ekibinin yeni hedefi, Hasan Ali’yi 19. haftadaki Başakşehir maçına yetiştirmek.