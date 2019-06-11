Hasan Ali Kaldırım, bu sezon sergilediği başarılı performansla West Ham’ın radarına girdi. Milli sol bekin sözleşmesindeki 5 milyon Euro’luk serbest kalır maddesi, Fenerbahçe’nin elini kolunu bağlıyor. Ancak Hasan Ali, bu konuda kulübü rahatlatan bir açıklama yaptı.

Başarılı oyuncu, “Yıllardır buradayım. Fenerbahçe’ye maloldum. Önceliğim burada kalmak. Kulübüm için en iyi neyse onu yapmaya hazırım” ifadelerini kullandı. Fransa maçında Mbappe’nin kabusu olan Hasan Ali Kaldırım, bu akşam da milli formayla İzlanda karşısına çıkacak.

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