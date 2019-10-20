Sezon öncesi Almanya’da oynanan AUDI Cup’taki Bayern Münih karşılaşmasında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım’ın, bu akşamki Denizlispor mücadelesiyle birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Bayern karşısında ayak tabanından sıkıntı yaşayan ve bu sezon Süper Lig’de sadece Galatasaray derbisinde sadece 1 dakika süre alan Hasan Ali, Türkiye’de yaptırdığı tabanlık işe yaramayınca çareyi sorunu kesin olarak çözmek adına Amerika’da aldı.

Burada kendisine özel bir tabanlık yaptıran ve geçen hafta İstanbul’a gelen 29 yaşındaki sol bek, antrenmanlarda da yer almıştı. Ersun Yanal’ın, Nabil Dirar’ın yokluğunda milli oyuncuya bu sezon ilk kez 11’de yer vereceği gelen haberler arasında yer alıyor.