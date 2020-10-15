Hak3 Esports FIFA 21 kadrosu takımı resmi Instagram hesabı üzerinden resmen duyuruldu. Tecrübeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım tarafından kurulan takımın bu sezon FIFA arenasında kıyasıya mücadele edecek oyuncuları ise bu şekilde. İşte detaylar...

Takımın resmi Instagram hesabı üzerinden bugün yapılan paylaşımda, Fifa kadrosunun tamamen belli olduğu duyuruldu! Bu sezonda Fifa Arenasında Hak3 Esports için mücadele edece oyuncular bu şekilde;

@abdu_levin

@yigitcan58_

@hak3_tuni

@hak3_bestial

@hak3

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