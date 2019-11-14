Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan görüşme odasına

Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili çalışmalara başladı. Yönetimin masaya oturup anlaşma sağladığı ilk isim, 2 senelik yeni kontrata imza atan Nabil Dirar oldu. Faslı yıldızın ardından gözler diğer oyunculara çevrildi.

Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Mauricio İsla, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan ve Adil Rami, haziran ayında boşa çıkacak diğer isimler. Emre’nin durumu, futbol hayatına devam edip etmemesine bağlı. Kadro dışı kalan Ekici ile yollar ayrılacak. Yönetimin sözleşme uzatmak için masaya oturacağı sıradaki isimler, takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım ile bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan olacak.

Rami ve İsla zor

Sarı-Lacivertliler’in, 29 yaşındaki Hasan Ali’ye 3 senelik, 24 yaşındaki Ozan Tufan’a ise 4 yıllık yeni kontrat teklif etmesi bekleniyor. Yönetimin, Tolga Ciğerci’yle de görüşme yapacağı kaydedildi. Rami ve İsla ile sezon sonunda yolların ayrılması muhtemel. Bu isimlerin dışında, Victor Moses’ın da kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Uzun süren sakatlığını yeni atlatan kaleci Erten Ersu’yla ilgili karar ise lig bittiğinde alınacak.

Yusuf Dursun