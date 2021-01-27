Transfer sezonu gelip çattığında ismi geçen futbolcular arasında öne çıkanlardan biri de Hasan Ali Kaldırım. Almanya doğumlu genç ve yetenekli futbolcu, futbol kariyerinde önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Hem bireysel hem takım başarıları ile adını duyurmaya uzun seneler devam edecek gözüküyor. Onu daha yakından tanımak isteyenler futbol tutkunları, bu ünlü futbolcu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor.

Hasan Ali Kaldırım nereli?

Hasan Ali Kaldırım, Almanya Neuwied doğumlu olmasına rağmen aslen memleketi Isparta'nın Senirkent ilçesidir. Hasan Ali Kaldırım, köklü ve büyük bir taraftar kitlesine sahip Fenerbahçe takımının uzun yıllar formasını giyen profesyonel bir futbolcu olarak sevilen ve beğenilen bir sporcu.

Süper lig transfer sezonunun en fazla konuşulan ismi Hasan Ali Yıldırım, tecrübeli sol bek olarak yeni sezonda hangi takıma katılacağı en çok merak edilen futbolculardan. Fenerbahçe ile sezon itibari ile sözleşmesi sona erince ismi Galatasaray ve Başakşehir takımları ile anıldı.

Hasan Ali Kaldırım kaç yaşında?

Hasan Ali Kaldırım'ın yaşı da futbol severler tarafından merak edilerek araştırılmaktadır. Hasan Ali Kaldırım, 9 Aralık 1989 yılında Almanya'nın Neuwied şehrinde doğmuştur. Futbol yaşantısına ise henüz 14 yaşında iken 1993 yılında Rheinbrohl takımının altyapısına girerek başlamıştır.

Daha sonraki süreçte Tus Koblenz takımının altyapısına geçerek bu takımda top koşturmuş ve yeteneklerini sergilemiştir. Ülkemizde Süper lig takımlarından Fenerbahçe'deki etkileyici performansı ile dikkatleri üzerine çeken futbolcunun profesyonel futbol yaşamında 2006-2007'de Tus Koblenz önemlidir.

Hasan Ali Kaldırım hangi takımlarda oynadı?

Hasan Ali Kaldırım, ilk profesyonel sözleşmesini Kaiserslautern ile imzalamıştır. Profesyonel futbol hayatına adım attıktan sonra bu takımda sadece bir sezon forma giymiştir. 2009 yılına gelindiğinde Mainz'a transfer olmuştur. Mainz formasını taşıyarak yalnızca 19 maçta görev alan beğenilen futbolcu, 2010 senesinde Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden Kayserispor'a transfer olmuştur. İki sezon Kayserispor'da oynayan Hasan Ali Kaldırım, iki sezon bu ünlü takımın forması ile toplam 72 maçta görev almıştır.

Hasan Ali Kaldırım, 2012 yılında Süper Lig'in en eski ve köklü geçmişi ile saygı duyulan, çok sevilen ünlü takımı Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Başarılı ve yetenekli futbolcu 2012 yılından bu yana Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını gururla taşımaktadır.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi son eren Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı. Resmi siteden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki milli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

Başarılı defans oyuncusunun imza töreni basında da büyük yankı uyandırmıştır. Milli Takım'ın önemli isimlerinden biri olan ve aynı zamanda özverili futbolu ile herkesin takdirini ve sevgisini kazanan Hasan Ali Kaldırım, 2021 yılında Medipol Başakşehir takımının formasını giymektedir. Ünlü futbolcunun ses getiren transfer haberi yanında 2 milyon Euro transfer ücreti de gözlerin üzerine çevrilmesine neden olmuştur.

Milli Takım kariyeri

Hasan Ali Kaldırım'ın milli takım kariyerine dair bilgilerde futbola gönül veren taraftarlar başta olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Hasan Ali Kaldırım, 18 kez milli takımlara çağrılmıştır. Dört kez Türkiye U-17, iki kez Türkiye U-20, yedi kez Türkiye U-21 ve dört kez Türkiye A Milli forması olmak üzere toplam 18 kez milli formayı gururla giymiş ve müsabakalarda bir gol kaydetmiştir. İstatistiklere bir göz atıldığında A milli takımında ise 32 maçta milli formayı giren başarılı oyuncu bir gol kaydetmiştir.