“Benim için şanssız bir sezon oluyor. Aynı sakatlığı ikinci defa yaşadım. Ayak tabanı, kolay değil. Kan dolaşımının zor olduğu bir yer. Bu nedenle uzun sürdü. İlk sakatlık sonrası biraz sabırsızdım. O dönemde Dirar’ın ameliyat olması nedeniyle erken oynamaya başladım. Bu sefer biraz daha uzun tuttuk. Bazen sabah 8’den akşam 8’e kadar Samandıra’daydım. Şu anda kendimi çok iyi ve hazır hissediyorum.”

‘Şans yanımızda olsa...’

“Aslında sezonun ikinci yarısına çok iyi başladık. Ancak son iki haftada kayıplar yaşadık. Özellikle Trabzonspor maçında çok iyi oynamamıza rağmen maalesef puan alamadık. Alanya maçı da beklenmedik bir kayıp oldu. Gol atıyoruz ama demek ki yetmiyor, daha fazlasını atmalıyız! Son vuruşlarda şans yanımızda olsa “Ayak tabanı sakatlığı kolay değil. Kan dolaşımının az olduğu bir yer. Bazen Samandıra’ya sabah 8’de girdim, akşam 8’de çıktım” özellikle Trabzon’dan galibiyetle ayrılabilirdik. Ankara’dan mutlaka galibiyetle dönmeliyiz.”

‘Tahammülümüz yok’

“Sonrasında Galatasaray derbisi var. Galatasaray her zaman çok konsantre olduğumuz maçlar. Diğer rakiplerimiz de birbirleriyle oynayacak. Orada da kayıplar yaşanacak. Bizim mutlaka bu 2 haftadan 6 puanla ayrılmamız şart. Artık kayıba tahammülüzü yok.”

‘Taraftara ihtiyacımız var’

“Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa, Fenerbahçe olmaz. Kupa maçı olmasına rağmen bizi çok iyi desteklediler. Onların güvenini hissedebiliyoruz. Zor bir süreç bizi bekliyor. Artık sezonun final haftalarına gireceğiz. Onları her zamanki gibi yanımızda görmek istiyoruz. Desteklerine ihtiyacımız var.”