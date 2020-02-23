Hasan Ali Kaldırım: 1-2 tane daha kırmızı kart çıkmalıydı

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Galatasaray, 40. dakikada Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru’dan bulduğu gollerle rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 21. dakikada Kruse’den geldi.

Galatasaray, son galibiyetini 22 Aralık 1999’da aldığı Kadıköy’deki galibiyet hasretini bitirirken ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı ve hakem kararlarını sert bir şekilde eleştirdi.

Hasan Ali Kaldırım, "Alanyaspor maçında da aynı şeyler söylendi. 1-2 tane daha kırmızı kart çıkmalıydı. Üzgünüz. Bu röportaja mecburiyetten geldik. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.