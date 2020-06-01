Avrupa futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen 17 yaşındaki Harvey Elliott, geçtiğimiz yaz Liverpool kadrosuna katılırken Real Madrid'i reddetme nedeni de ortaya çıktı.

The Athletic'in haberine göre Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in kendisi için düzenlediği davete katılan ve antrenman sahalarını da ziyaret eden Elliott, Sergio Ramos'un formasının asılı olduğu noktada kendisine yapılan onunla tanışma teklifini reddetti.

Elliott, "Hayır, gerek yok. Mohamed Salah'ya yaptığı hareketten sonra onu sevmiyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu, daha sonrasında da küçük yaşlardan beri taraftarı olduğu Liverpool'a transfer oldu.

2018 Şampiyonlar Ligi Finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelirken Madrid ekibinin kaptanı Sergio Ramos, maçın başında yaptığı hareketle Mohamed Salah'ın sakatlanmasına neden olmuştu.