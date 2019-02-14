Harun Tekin sırrını açıkladı!

Bu sezon Sarı-Lacivertli takımda istediği gibi başlangıç yapamayan 30 yaşındaki file bekçisi, şimdi kurtardığı penaltılarla taraftarın ‘Penaltı canavarı’ oldu. Kaptan Mehmet Topal’ın ilk yarının sonlarında yaptırdığı penaltıyla Zenit’ten topun başına geçen Robert Mak, Harun Tekin’e takıldı ve takımını maça ortak edemedi.

SAĞ İÇ YA DA SAĞ YUKARI

Mixed zone çıkışı yoğun ilgi gösterilen Harun tebrikleri kabul etti. O sırada başarılı kaleci Harun’a ‘Şans mı yoksa tüm oyunculara tek tek çalışıyor musun?’ diye sorduk. Harun Tekin de, “Slovak Robert Mak golcü bir orta saha. Vuruşları iyi. Bu sene takımına döndü. Nereye vuruş yaptığına çalışmıştım. Hislerimin de etkisi var. Daha önce kullandığı 1 penaltısı vardı. Sağ iç ya da sağ yukarıya hedef alarak vuruş yapıyor. Şansımın da yardımı var. Uzandım ve üst direkten döndü” diye yanıt verdi.

HEPİMİZ ÇOK MUTLU OLDUK

Harun Tekin, kurtardığı penaltının sonrasındaki sevinçle ilgili de, “Üst direkten döndü ve girmedi. O an hepimiz çok sevindik. Ben zaten çok mutlu oldum. Avantajı almamız gerekiyordu. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. İnşallah performansım daha da yükselecek” açıklaması yaptı ve oradan ayrıldı. 2014-15’ten bu yana 25 penaltıdan 11’ini kurtaran Harun, bunların 3’ünü F.Bahçe’de yaptı, Rodallega, Diagne ve Mak’a geçit vermedi.

Kaynak: Akşam