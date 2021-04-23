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Harun Tekin: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından keleye geçti ve geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Tecrübeli eldiven kulüp televizyonu FBTV'ye önemli açıklamalarda bulunurken şampiyonluğa olan inancını yineledi.

23 Nisan 2021, Cuma 15:02 Son Güncelleme:
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Harun Tekin: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Harun Tekin, Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından keleye geçti ve geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Tecrübeli eldiven kulüp televizyonu FBTV'ye önemli açıklamalarda bulunurken şampiyonluğa olan inancını yineledi. 


Başakşehir maçının kahramanı Harun Tekin, kulübün Günün Röportajı programına konuk oldu. Tecrübeli kaleci, "Beşiktaş ile aramızda 3 puan fark var ama biz ona bakmıyoruz. Şampiyon olacağız." dedi.

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İşte Harun Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"Tüm takım ve camia şampiyonluk için kenetlendik. Rakiplerimiz tökezlemeye başladı. Beşiktaş ile 3 puan fark var. Maçların hepsini alırsak şampiyonuz."


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