Harun Tekin: Penaltı anında kendime güveniyordum

UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Zenit’i ağırlayan Fenerbahçe’de Harun Tekin bir kez daha penaltı kurtardı. Robert Mak'ın 44. dakikadaki penaltısına geçit vermeyen Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 penaltının 10'unu kurtardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Harun, şu ifadeleri kullandı.

Penaltı pozisyonu elbette kırılma anıydı. Burada gol yememek çok önemliydi benim için. Penaltı anında kendime güveniyordum. Direkten dönen topu tekrar dönüp almak tarifi mümkün olmayan bir andı benim için.

Ligde kötü gidiyoruz. Bunun için de çok üzgünüz. Önümüzde bir şans var; Avrupa Ligi. Bu maçı çok istiyorduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ama her şey bitmedi. İnşallah orada da turu atlar geliriz.

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