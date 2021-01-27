Harun Tekin kariyerine Fenerbahçe 'de devam eden bir Türk futbolcudur. Kaleci mevkinde forma giyen Harun Tekin aynı zamanda milli takımının da bir dönem kaleciliğini yapmıştır. Kariyerinde birçok kulüpte oynama şansı yakalamıştır. Harun Tekin 1.83 metre boyunda olan ve kaleci pozisyonunda görev yapan bir futbolcudur. Şuan da ise Fenerbahçe'nin yedek kalecisi konumunda görev yapmaktadır. Kariyeri boyunca 200'ü geçmiş maça çıkmıştır. Harun Tekin Türk futbolundaki yetenekli kalecilerden bir tanesidir. 75 kilo olan Harun Tekin Fenerbahçe'de şuan 15 numaralı formayı giymektedir. Kariyerine ilk olarak İzmir'in Menemen altyapısında başlamıştır. Burada başarılı bir performans göstererek Türkiye'nin büyük kulüplerinde oynama şansı elde etmiştir. Harun Tekin, kariyerinin en zirve sezonunu Bursaspor döneminde yaşamıştır. Şuan ise Türkiye'nin büyük kulüplerinden olan Fenerbahçe spor kulübünde forma giymektedir.

Harun Tekin nereli?

Harun Tekin İzmir'in Menemen ilçesinde doğmuştur. Harun Tekin aslen İzmir Foçalıdır.

Harun Tekin kaç yaşında?

Harun Tekin 1989 doğumlu bir futbolcudur. 31 yaşındadır.

Harun Tekin hangi takımlarda oynadı?

Harun Tekin'in alt yapı kariyeri bilgileri aşağıdaki gibidir;

- Menemen Belediyespor (2002 - 2007)

Harun Tekin'in profesyonel kariyeri aşağıdaki gibidir;

- Güngören Belediyespor (2007 - 2009)

- Bursaspor (2010 - 2018)

- Fenerbahçe (2018 - Devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Harun Tekin 2018 yılında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Dolayısıyla 2021 yılı itibari ile sözleşmesi devam etmektedir. Harun Tekin 2021'de Fenerbahçe forması giyen bir kalecidir. Fenerbahçe kulübünden almış olduğu yıllık maaş ise 1.5 Milyon Euro’dur.

Harun Tekin'in hayatı

Harun Tekin İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbolda özellikle kaleciliğe merak salan Harun Tekin doğduğu ilçe olan Menemen ilçesinin alt yapı seçmelerine katılır. Menemen altyapı seçmelerinde beğenilen kaleci Harun Tekin burada altyapı çalışmalarına başlar. 2002 yılında Menemen ile altyapı kariyerine başladıktan sonra hızlı bir gelişme sağlamıştır. 2002 ve 2007 yılları arasında altyapı kariyerine devam etmiştir.

2007 yılında Menemen ile sözleşmesi bittikten sonra Güngören Belediyespor ile anlaşmıştır. Güngören Belediyespor ile ilk profesyonel kariyerine başlamıştır. Harun Tekin 2007 ve 2009 yılları arasında Güngören Belediyespor ile toplam 48 maça çıkmıştır. 2009 yılında sözleşmesi bittikten bir yıl sonra Bursaspor ile anlaşmıştır. Bursaspor ile profesyonel kariyerine devam eden Harun Tekin yaklaşık olarak 8 yıl Bursaspor'da forma giymiştir. Bursaspor Harun Tekin için herhangi bir bonservis bedeli ödememiştir. 2010 ve 2018 yılları arasında Bursaspor'da forma giyen Harun Tekin başarılı grafiği ile ön plana çıkmıştır. Toplamda 129 maça çıkan Harun Tekin, Fenerbahçe'nin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

2018 yılında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fenerbahçe, Harun Tekin'in bonservis bedeli için Bursaspor'a 2 Milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. Futbol kariyeri boyunca toplam 201 karşılaşmaya çıkan Harun Tekin başarılı bir grafik göstermiştir.

Harun Tekin'in Milli Takım kariyeri

Harun Tekin 2014 ve 2015 yılları arasında ilk kez milli takıma davet edilmiştir. Milli takımda başarılı performans göstermiştir. Harun Tekin milli takımın formasını da terletmiştir. 2017 yılında göstermiş olduğu başarılı performansı nedeni ile Türkiye milli takımına davet edilmiştir. Türkiye milli takımında toplam 2 maça çıkmıştır. A milli takımın EURO 2016 turnuvasına da dahil edilmiş bir kalecidir. EURO 2016'da yedek kaleci olarak beklemiştir.

Harun Tekin'in özel hayatı

Harun Tekin 2012 yılında Ceyda Tekin ile dünya evine girmiştir. 2013 yılında Yağız adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. 2015 yılında ise Mila adında bir kızı olmuştur.