Harun Erdenay kolları sıvadı
Türk Basketbolu’nun efsane ismi Harun Erdenay, mütevelli heyeti üyesi olduğu İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nde kurulan Spor Bilimleri Fakültesi’nde, antrenörlük, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümlerinde nitelikli bireyler yetiştirmek için kolları sıvadı.
Muhteşem geçen basketbolculuk yaşamının ardından yöneticilik kariyerinde de Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı’na kadar yükselen Erdenay, “Üniversitemizde araştırmacı, bilgiye ulaşan, sabırlı ve kararlı bilim, spor insanları ve sanatçılar yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.