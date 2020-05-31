Harun Erdenay kolları sıvadı

Muhteşem geçen basketbolculuk yaşamının ardından yöneticilik kariyerinde de Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı’na kadar yükselen Erdenay, “Üniversitemizde araştırmacı, bilgiye ulaşan, sabırlı ve kararlı bilim, spor insanları ve sanatçılar yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.