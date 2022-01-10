Bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları almakta zorlanan Manchester United'da takım kaptan Harry Maguire, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre sezonu bir kupayla ya da ligde ilk 4 içerisinde bitirebileceğine emin olup olmadığı sorusuna Maguire, "Kesinlikle. Dediğim gibi, geçen yılı ikinci bitirdik ve şimdi daha da iyi bir kadromuz var. Takım olarak kazanmaya ve iyi oynamaya başlamalıyız." şeklinde cevap verdi.

"Manchester United'a şampiyonluklar kazanmak için geldim"

Manchester United'a şampiyonluklar kazanmak geldiğini dile getiren İngiliz futbolcu, "Buraya şampiyonluklar kazanmak için geldim. Başka bir yere de gidebilirdim ama United'da olmak ve kulübün, Sir Alex Ferguson dönemindeki gibi kupalar kazandığı döneme geri dönmesine yardımcı olmak istedim. Eğer hepimiz bir arada kalırsak bunu başarabiliriz. Wayne, Rio ve Vidic gibileri idol alarak büyüdüm ve onların başardıklarını tekrarlamak istiyorum. Kaptan olma ayrıcalığına sahibim ve oyunculara liderlik etme ve işleri tersine çevirme sorumluluğum var." dedi.

Harry Maguire 2019 senesinde Leicester City'den ayrılıp Manchester United'a transfer olmuştu.

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