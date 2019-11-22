Harry Kewell yeniden Ali Sami Yen’de

Galatasaray'ın bir dönem formasını giyen eski futbolcu Harry Kewell'a Başakşehir maçı öncesi forma ve plaket takdimi yapıldı. Maç öncesi Türk Telekom Stadyumu'na gelen Kewell'a kulübün 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından plaket ve sarı kırmızılı takımda oynadığı dönemde giydiği forma numarası olan 19 numarayı taşıyan forma hediye edildi.

Kewell, tribünleri tek tek dolaşarak taraftarları selamlarken, sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncuyu alkışladı.