HARRY KEWELL'DAN OLAY SÖZLER

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın efsane futbolcularından Harry Kewell mücadelenin ardından çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte ünlü ismin beIN Sports ekranlarında yaptığı açıklamalar..

'2-3 GOL ATABİLİRDİ GALATASARAY'

"Oyuna çok iyi başladı Galatasaray. İlk yarım saatte 2-3 iyi pozisyon vardı. 2-3 gol atabilirdi Galatasaray. Fenerbahçe oyuna hiç giremedi. Top hakimiyeti tamamen Galatasaray'daydı. Arkaya sarkan oyuncular vardı ama bu fırsatları tamamıyla değerlendiremedi Galatasaray."

'İYİ BİR SİSTEM DİYEMEYİZ'

"Golü yedikten sonra Fenerbahçe'nin oyuna girmesine izin verdi Galatasaray. Fenerbahçe'nin stoperleri iyi iş çıkaramadı. 1 santrforu savunuyorlar, 3 kişiler. Bu nedenle iyi bir sistem diyemeyiz."

'HAKLI BİR GOLDÜ, HAKEM HATASI VARDI'

"Devre berabere bitti, ikinci yarı Fenerbahçe ilk 10 dakika daha iyiydi. 3-5-2'ye geçtiler ikinci yarının 10 dakikasından sonra. Genellikle Fenerbahçe defansının sert müdahaleleri vardı. Burada sürekli bir temas sporundan bahsediyoruz. 22 kişi sahada, zaman zaman 18 oyuncu görebiliyoruz ceza sahasında. Biraz itiş kakış olabilir. Şiddetine göre faul farklı değerlendirebilir. Haklı bir goldü. Hakem hatası vardı. Ne yapabilirsiniz ki... Hakem bu kararı verdi."

'MAÇA HAKEM İMZA ATTI'

"Ben şahsen oldukça sinirliyim. Bu maça gelirken yıldızların sergileyeceği oyunu izlemek istiyorduk. Galiba yine maça hakem imza attı. Bunu yıllar önce de söylemiştim İstanbul'a geldiğimde. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Oldukça hayal kırıklığına uğradım."

'BAŞKA BİR GEZEGENİN OYUNCUSU'

"Fenerbahçe'nin yapacağı tek şey kontrataklardı. Galatasaray akıllı bir savunma yapmadı. Hayal kırıklığı bu sonuç. Fenerbahçe işini yapıp 3 puanla ayrıldı. Maçın sonu beraberlik de olabilirdi. Mesut'un istatistikleri nasıl bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Başka bir gezegenin oyuncusu. Tutkusuyla bugün üst seviyedeydi. Zaman zaman maçtan koptu. Onun daha güçlü bir oyun ortaya koymasına ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. %100 kendinizi veremeyince de iyi oyunlar ortaya koyabilirsiniz."

'G.SARAY İÇİN HAYAL KIRIKLIĞIYDI'

"Bazı hakem kararları zarar verdi Galatasaray'a, üzdü. Galatasaray'ın bir lidere ihtiyacı vardı. Puan durumunda bu kadar gerideyken hele de... Fenerbahçe'nin ikinci golü çok şeyi değiştirdi. Galatasaray için hayal kırıklığıydı. Tisserand'a ilk sarı kartı da, ikinci sarı kartı da emin değilim. Kırmızı karta gideceği için çok dikkatli olmak lazım sarı kartlarda."

'HEYECAN VERİCİ BİR GENÇ'

"Gerçekten heyecan verici bir genç Kerem. Artık büyükler arasında oynuyor. Kariyerinin bu aşamasında ilerleme kaydedebilir. İyi bir performans sergiledi. Daha fazlasını bekliyordum ondan. İnanılmaz hızlı. Defans oyuncularının en çekineceği oyuncu tiplerinden biri. Bazen belki Fenerbahçe'ye yeterince zarar verebilecek fırsatlarda ondan beklenen performansı sergileyemedi. Pozisyonda topu verdi, geri aldı, soğukkanlı ve güzel bir son vuruş yaptı. Fantastik bir goldü. İkinci yarıda da çok pozisyonlara girdi. İkinci golü 1 karış farkla kaçırdı, direkten döndü."

'DEĞERLENDİRMİŞTİ AMA GOLÜ VERİLMEDİ'

"Türkiye'deki gençler gelişim gösteriyorlar. Fırsat sunarsanız kendilerini geliştirirler. Diagne oyuna girdiğini hissettirdi. Tam da böyle bir değişime ihtiyacı vardı Galatasaray'ın o anlarda. Bu farkı yarattı. Güçlü bir oyuncu. Gerçekten kuvvetli. Çok iyi bir fırsat buldu. Karşı karşıya pozisyonda kaleci çok iyiydi. Oyuna az zaman kala çok az fırsatınız olur zaten. O bunlardan birini değerlendirmişti ama golü verilmedi. Onu suçlayamayız."

'BU TUTKU DEVAM ETMELİ'

"Bence Galatasaray kazanabilirdi. Fenerbahçe şanslıydı. Galatasaray 3 puana yakındı. Daha iyi takımdı Galatasaray ama şans eksikti. Galatasaray'ın stadında olmak benim için harikaydı. Bu tutku, bu ülkede devam etmeli. Futbolla ilgili her şey Türkiye'de efsanevi."

Kaynak: Milliyet