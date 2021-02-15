Bir dönem Galatasaray 'da forma giymiş olan ve oynadığı dönemde takımın en sevilen futbolcuları arasında yer alan Harry Kewell efsane futbolculardan bir tanesidir. “Oz Büyücüsü” lakabı ile anılan ve maçta sunmuş olduğu resitaller ile taraftarın en sevdiği futbolcuların arasındadır. Harry Kewell şuan aktif futbol hayatını sonlandırmış olan emekli futbolculardan bir tanesidir. Oynamış olduğu takımda ise Avrupa kupalarında da mücadele etmiş ve Avrupa kupalarında da gol atmayı başarmıştır.

Harry Kewell özellikle Liverpool kariyeri ile bilinmektedir. Harry Kewell sol kanatta forma giyen bir futbolcuydu. Yan mevki olarak da on numara ve forvet arkasında da forma giymekteydi. Sol ayaklı bir futbolcu olan Harry Kewell 1.80 metre boyundadır. Çifte vatandaşlığa sahiptir. Harry Kewell’ın tam adı ise Harold Harry Kewell’dır. Kariyerinde Şampiyonlar ligi şampiyonluğu da yaşamıştır. Harry Kewell süper ligde 3 sene forma giymiştir. İlk olarak profesyonel kariyerine ise İngiltere’de başlamıştır. Profesyonel kariyerine başladığı zaman seneler 1996 yılını gösteriyordu. 2014 yılında futbol kariyerini sonlandırmıştır.

Harry Kewell nereli?

Harry Kewell Avustralya’nın Sidney şehrinde dünyaya gelmiştir. İngiliz asıllı bir Avustralyalı oyuncudur.

Harry Kewell kaç yaşında?

Harry Kewell 1978 doğumludur, 43 yaşındadır.

Galatasaray’a hangi takımdan geldi?

Türkiye’ye Liverpool takımından gelmiştir. Harry Kewell Süper Lig'de yalnızca Galatasaray’da forma giymiştir.

Harry Kewell kimdir? Harry Kewell’ın hayatı

Harry Kewell Avustralya’nın Sidney şehrinde dünyaya gelmiştir. 12 yaşında futbola başlayan Harry Kewell 1990 yılında futbol hayatına başlamıştır. 1990 – 1995 yılları arasında forma giymeye başlayan Harry Kewell altyapıya Marconi Stallions takımında forma giymeye başlamıştır. Harry Kewell bu takımda 5 yıl forma giydikten sonra profesyonel kariyerine ise ilk kez Leeds United takımı ile başlamıştır. 1996 yılında Leeds United’ın profesyonel teklifine evet diyen Harry Kewell 2003 yılına kadar bu kulüpte forma giymiştir. 2003 yılında göstermiş olduğu istikrarlı futbolu neden ile İngiltere’nin en büyük takımlarından olan Liverpool tarafından keşfedilmiştir.

Liverpool tarafından 10 milyon Euroluk bonservis bedeli ile transfer edilen Harry Kewell Liverpool’unda efsanevi futbolcuları arasında yer almayı başarmıştır. Harry Kewell Liverpool’da 5 sene forma giymiştir. Liverpool’da 100’e yakın maçta forma giyen Harry Kewell bu takım ile şampiyonlar ligi şampiyonluğu da yaşamıştır. Harry Kewell Liverpool ile aynı zamanda UEFA süper kupa zaferi de yaşamıştır. Harry Kewell 2008 yılında Liverpool ile sözleşmesi sona ermiştir. Liverpool ile yeni sözleşme uzatmayı reddeden Harry Kewell süper lig takımlarından olan Galatasaray ile anlaşmıştır. Galatasaray’a geldikten sonra çok mutlu olduğunu ifade eden Harry Kewell bu takıma bedelsiz transfer olmuştur. Galatasaray forması ile hem ligde hem de Uefa şampiyonalarında attığı kritik gollerle takımını galibiyete ulaşmasında en önemli mimarlardan bir tanesi olmuştur.

Harry Kewell Galatasaray formasını 60’ı aşkın maçta giymiştir. Galatasaray ile 3 sene forma giyen Harry Kewell 2011 yılında ise sözleşmesini fesh etmiştir. Sözleşmesini fesh ettikten sonra ülkesi olan Avustralya’ya geri dönmüştür. Melbourne takımı ile bedelsiz bir şekilde anlaşarak bu takımda 1 sene forma giymiştir. Daha sonra Melbourne’de yaşadığı sakatlıklardan dolayı futbola devam edemeyen Harry Kewell karşılıklı olarak sözleşmesini fesh etmiştir. 6 ay kulüpsüz kaldıktan sonra katar takımlarından olan Al Gharafa takımına transfer olmuştur. Al Gharafa takımı ile de 6 ay forma giyerek bu takımda da beklenen performansı gösteremeyince sözleşmesi fesh edilmiştir. Daha sonra tekrardan Melbourne kulübü ile anlaşan Harry Kewell 2014 yılında yaşadığı sakatlıklardan dolayı artık futbola devam edemeyeceğini düşünerek futbola veda etmiştir.

Harry Kewell’ın Milli Takım Kariyeri

Harry Kewell 1996 yılında ilk kez milli takım forması giymiştir. 1996 yılından 2012 yılına kadar forma giyen Harry Kewell 56 maçta milli takımı forması giyerek 17 gol atmayı başarmıştır.

Harry Kewell’ın Teknik Direktörlük Kariyeri

Harry Kewell 2015 – 2017 yılları arasında Watford U21 takımını çalıştırmıştır. Daha sonra ise Crawley Town takımını 2017 - 2018 yılları arasında çalıştırmaya devam etmiştir. 2018 yılında Notts County takımı ile anlaşarak bu takımı çalıştıran Harry Kewell 2020 yılında halen teknik direktörlük yaptığı takım ise Oldham Athletic takımı olmuştur.