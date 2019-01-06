Harry Kewell: "Galatasaray'a dönmek isterim"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Harry Kewell, resmi Instagram hesabından takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Avustralyalı yıldız bir gün Sarı Kırmızılılar'a geri dönmek istediğini söyledi.

06 Ocak 2019, Pazar 17:15
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Harry Kewell: 'Galatasaray'a dönmek isterim'

Galatasaray'ın eski futbolcularından Harry Kewell, resmi Instagram sayfasından takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Sarı Kırmızılı forma altındaki en güzel golünü Bordeaux'ya karşı UEFA Avrupa Ligi'nde attığını ifade eden Avustralyalı eski futbolcu, kariyerinde çalıştığı en iyi hocanınsa Frank Rijkaard olduğunu ifade etti. 

Türk futbolcular arasındaki favori isminin Arda Turan olduğunu belirten Kewell, "Galatasaray'a geri dönmek ister misin?" sorusuna ise "Umarım bir gün olur." yanıtını verdi.

40 yaşındaki eski oyuncu, Cim Bom'un teknik patronu Fatih Terim'i "fantastik bir hoca" olarak tanımladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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