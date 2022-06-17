Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Harry Kewell'ın yeni takımı belli oldu. Son olarak İngiliz ekibi Barnet'te teknik direktörlük yapan Harry Kewell, İskoçya ekibi Celtic'in teknik ekibine katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 43 yaşındaki Avustralyalı eski futbolcu, teknik direktör Ange Postecoglou'nun ekibinde antrenörlük yapacak.

Resmi açıklamanın ardından Harry Kewell ise şu sözleri söyledi: "Celtic'e katılmak ve Ange ile çalışmak büyük bir onur. O, teknik ekip ve oyuncular birlikte ilk yıllarında harika bir iş çıkardılar ve harika bir tarzda kazanan futbol ürettiler. İşleri tersine çevirerek bu kadar çabuk Şampiyon olmak, Ange ve kulüpteki diğer herkes için büyük bir kanıt. Celtic, tüm dünyanın tanıdığı ve hayran olduğu bir kulüp ve böyle harika bir futbol takımının parçası olmak bir ayrıcalık olacak. Böylesine büyük bir kulüpte bölgenin getirdiği taleplerin ve sorumluluğun çok iyi farkındayım ve bu beni heyecanlandıran bir şey."

Övgü dolu sözler

Celtic teknik direktörü Ange Postecoglou Kewell'ın ekibe katılması hakkında, "Harry'nin ekibime katılmayı kabul etmesinden gerçekten memnunum. Oyunu en üst düzeyde biliyor ve benim ve ekibimin gördüğü şekilde futbol oynamak istiyor. Celtic'e katılmak için çok heyecanlı olduğunu biliyorum, kulübün ölçeğinin, hedeflerimizin ne olduğunun çok iyi farkında ve ekibim için gerçekten olumlu bir fark yaratacağını biliyorum." sözlerini dile getirdi.

Futbolculuk döneminde Liverpool forması da giyen Harry Kewell, 2008-2011 yılları arasında Galatasaray'da oynamıştı.







