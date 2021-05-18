İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın yıldızı Harry Kane, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Daha önce aldığı ayrılık kararının o dönemki menajer Jose Mourinho tarafından değiştirildiği belirtilen Kane'in bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

Tottenham'ın yerine bir isim aramaya başladığı Kane'in Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde transferinin bitmesini istediği de ifade edilmekteyken yıldız oyuncunun transferi adına favoriler Manchester City ve Manchester United gösteriliyor. Bu takımlara ek olarak Chelsea'nin da devrede olduğu aktarılıyor.

talkSPORT'un haberine göre ise Harry Kane'in tercihinin Manchester City olması bekleniyor. Aguero'nun ayrılacağı Manchester City'de Pep Guardiola'nın sistemine uygunluğu ile Kane'in bu seçime daha yakın olduğu belirtilmekte.

Bu sezon Tottenham formasıyla 47 maça çıkan 27 yaşındaki golcü; 32 gol, 16 asist ile önceki sezonlarda olduğu gibi yine takımına büyük katkı sağladı.