Harry Kane Tottenham'dan ayrılıyor
Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane geleceği hakkında kararını verdi. İngiltere Milli Takımı ile Euro 2020 heyecanı yaşayacak yıldız isim, Londra ekibinden ayrılma kararı aldı. İngiliz basınında golcü oyuncunun transferiyle Manchester United, Manchester City ve Chelsea gibi takımların ilgilendiği yazıldı
Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, Tottenham'dan ayrılma kararı aldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, golcü oyuncunun transferiyle Manchester United, Manchester City ve Chelsea gibi takımlar ilgileniyor.
Market değeri 120 milyon Euro
Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 22 gol atan, toplamda ise 243 maçta 165 gole ulaşan Harry Kane'in adı bir çok kulüple anılıyor. Transfermarkt sitesinde market değeri 120 milyon Euro olan Kane, aynı zamanda İngiltere A Milli Takımı'nda 34 gole imza attı. Harry Kane'in Tottenham'da 2024 yazına kadar kontratı devam ediyor.