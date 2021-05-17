Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane, Tottenham'dan ayrılma kararı aldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, golcü oyuncunun transferiyle Manchester United, Manchester City ve Chelsea gibi takımlar ilgileniyor.

Market değeri 120 milyon Euro

Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 22 gol atan, toplamda ise 243 maçta 165 gole ulaşan Harry Kane'in adı bir çok kulüple anılıyor. Transfermarkt sitesinde market değeri 120 milyon Euro olan Kane, aynı zamanda İngiltere A Milli Takımı'nda 34 gole imza attı. Harry Kane'in Tottenham'da 2024 yazına kadar kontratı devam ediyor.