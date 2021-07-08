Harry Kane tarihe geçti! Lineker ile artık ortak...
İngiltere'nin en önemli golcüleri arasına giren Harry Kane, Euro 2020'de de gollerini sıralamaya devam ediyor. Danimarka maçında da uzatmada bir gol atan Kane böylece toplamda 4 gole ulaştı. Harry Kane, büyük turnuvalarda da 10 gol atıp efsane Gary Lineker ile birlikte İngiltere'nin en golcüsü oldu
Harry Kane, Danimarka ile oynanan Euro 2020 yarı final maçında uzatmada takımını öne geçiren golü attı. Kane böylece turnuvada toplamda 4 gole ulaştı. Harry Kane, büyük turnuvalarda da (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) toplamda 10 gol atıp efsane Gary Lineker ile birlikte İngiltere'nin en golcüsü oldu.
Dünya Kupası'nda 6 gol atan, Euro 2020'de ise 4 gole ulaşan Harry Kane, böylece bu alanda İngiltere adına 10 golle ilk sırada bulunan Gary Lineker'i yakalamış oldu
10 gol - Harry Kane
10 gol - Gary Lineker
9 gol - Alan Shearer
7 gol - Wayne Rooney