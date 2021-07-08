Harry Kane tarihe geçti! Lineker ile artık ortak...

Harry Kane, Danimarka ile oynanan Euro 2020 yarı final maçında uzatmada takımını öne geçiren golü attı. Kane böylece turnuvada toplamda 4 gole ulaştı. Harry Kane, büyük turnuvalarda da (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) toplamda 10 gol atıp efsane Gary Lineker ile birlikte İngiltere'nin en golcüsü oldu.

Dünya Kupası'nda 6 gol atan, Euro 2020'de ise 4 gole ulaşan Harry Kane, böylece bu alanda İngiltere adına 10 golle ilk sırada bulunan Gary Lineker'i yakalamış oldu

10 gol - Harry Kane

10 gol - Gary Lineker

9 gol - Alan Shearer

7 gol - Wayne Rooney



