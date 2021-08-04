Harry Kane gemileri yaktı

İngiltere Premier Ligi'nde Tottenham forması giyen Harry Kane, takımdan ayrılmak için resmen harekete geçti... Ülkesi İngiltere ile EURO 2020'de final oynayan Kane, Londra ekibinin ikinci kez yeni sezon öncesi yaptığı idmana katılmadı. 28 yaşındaki forvetin, kariyerine artık Manchester City'de devam etmek istediği konuşuluyor. Hatırlanacağı gibi City, yıldız forvet için bu yıl 100 milyon Pound'luk bir teklifte bulunmuştu. Ancak Tottenham'ın Başkanı Daniel Levy, Kane'i 150 milyon Pound'dan aşağı bir fiyata satmak istemediğini belirtmişti.

Grealish'le birlikte...

Lacivert-Beyazlılar'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Kane'in, bu haftanın sonlarına doğru takımla birlikte antrenmanlarda yer alması bekleniyor. Ancak golcü futbolcunun gelecek sorununun nasıl çözüleceği merak konusu. Gelişmeleri yakından takip eden City, Aston Villa'dan Jack Grealish'le birlikte Kane'i de kadrosuna katmak için tüm imkanlarını zorluyor. Bu arada Villa da, Grealish için 100 milyon Pound talep ediyor.