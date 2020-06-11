Harry Glickman 96 yaşında yaşamını yitirdi

NBA ekibi Portland Trail Blazers’ın kurucusu ve onursal başkanı Harry Glickman, 96 yaşında hayatını kaybetti.

11 Haziran 2020, Perşembe 19:58 Son Güncelleme:
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Harry Glickman 96 yaşında yaşamını yitirdi

NBA ekibi Portland Trail Blazers’ın kurucusu ve onursal başkanı Harry Glickman, 96 yaşında hayatını kaybetti. NBA’in internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD’nin Oregon eyaletinde "profesyonel sporların babası" olarak kabul edilen Glickman’ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Glickman önderliğinde 1970’te NBA’e giriş yapan Portland Trail Blazers, 1977’de tarihinin tek lig şampiyonluğunu yaşamıştı. Trail Blazers, Glickman döneminde 1990 ve 1992 yıllarında konferans şampiyonlukları da elde etmişti.

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