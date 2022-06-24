MENÜ

Haris Hajradinovic, 2026'ya kadar Kasımpaşa'da!

Kasımpaşa, 28 yaşındaki Boşnak 10 numarası Haris Hajradinovic'in sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

24 Haziran 2022, Cuma 20:10 Son Güncelleme:
- A +
Haris Hajradinovic, 2026'ya kadar Kasımpaşa'da!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Boşnak 10 numarası Haris Hajradinovic ile sözleşme yeniledi. İstanbul ekibi, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Üç sezondur Kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

Üç yıldır Kasımpaşa forması giyen ve takım kaptanlarından olan Hajradinovic, Lacivert Beyazlı ekipte çıktığı 129 maçta 14 gol attı, 24 asist yaptı.


İlgili Haberler
Süper Lig'de biten güncel transferler! 2022/23 yaz transfer döneminde atılan imzalar


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...