Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Boşnak 10 numarası Haris Hajradinovic ile sözleşme yeniledi. İstanbul ekibi, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Üç sezondur Kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

Üç yıldır Kasımpaşa forması giyen ve takım kaptanlarından olan Hajradinovic, Lacivert Beyazlı ekipte çıktığı 129 maçta 14 gol attı, 24 asist yaptı.







