Hari Vukas: Bizim getirdiğimiz oyuncular iki yıl şampiyon oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split’in teknik direktörü Hari Vukas, İstanbul’da turu atlayarak ayrılmak istediklerini söyledi. Galatasaray’da 2017’de eski teknik direktörlerden Igor Tudor’un yardımcılığını yapan Vukas, sarı-kırmızılı takımda geçen günlerini ve mevcut teknik adam Fatih Terim hakkında da konuştu

23 Eylül 2020, Çarşamba 21:17 Son Güncelleme:
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Hari Vukas: Bizim getirdiğimiz oyuncular iki yıl şampiyon oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında yarın  Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split’in teknik  direktörü Hari Vukas, İstanbul’da turu atlayarak ayrılmak istediklerini söyledi.  Karşılaşmanın yapılacağı Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen basın  toplantısında açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, turu yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynamanın şansları eşitlediğini  belirtti.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Vukas, "Galatasaray’ın kalitesini  tartışmaya gerek yok. Zorlu bir maç olacak. Bu kez bir maç üzerinden oynanacak.  Bu durumda herkesin şansı olduğunu düşünüyorum. Yeterince motiveyiz. Yarın  elimizden gelenin en iyisini göstererek buradan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkındaki görüşleri sorulan 47 yaşındaki teknik adam, "Fatih Terim’in kazandığı kupalar zaten kendisi hakkında çok şey söylüyor. Hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok." ifadelerini  kullandı.

Galatasaray’da 2017’de eski teknik direktörlerden Igor Tudor’un  yardımcılığını yapan Vukas, şunları kaydetti: "Tudor’un o dönemki yardımcılarından biriydim. İşimiz hiç kolay  değildi. Göreve geldiğimizde zorlu bir periyottan geçtik. Aldığımız sonuçlar da  işimizi zorlaştırdı. Kaliteli ayaklarımız vardı ancak hiçbirisi motive değildi.  İkinci dönemde yapılanmaya gittik. Kazanmayı arzulayan ve yetenekli birçok oyuncu getirdik. Yaptığımız işten dolayı memnunum. O oyuncular iki sezon boyunca  şampiyon oldular ve kupalar kazandılar."

Orta saha oyuncularından Stanko Juric ise Galatasaray’ın bazı önemli oyuncularını dinlendirme olasılığıyla ilgili, "Galatasaray’ın bize karşı en iyi  11’i ile çıkmasını isteriz. Genel olarak düşüncem en iyi takıma karşı oynamak ve  onlara karşı kazanmak." şeklinde görüş belirtti.

Hırvatistan temsilcisi, Galatasaray maçının hazırlıklarını Türk  Telekom Stadı’nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.  İdmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışmasının  yapıldığı öğrenildi.

AA

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