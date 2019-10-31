Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Washington Wizards’ı 159-158 yenen Houston Rockets’ın all-star oyuncusu James Harden, 59 sayı ve 9 asist üretti.

NBA’e 11 maçla devam edildi. Washington Wizards’ın Houston Rockets’ı ağırladığı mücadelede, normal sürede tamamlanmasına karşın toplam 317 sayı atıldı.

Rockets, James Harden’ın 59 sayı ve 9 asistlik performansının da yardımıyla sahadan 159-158 galip ayrıldı. Harden böylece kariyerinde 19. kez 50 sayı barajını geçti.

17 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yapan Russell Westbrook ve 21 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Clint Capela, galibiyette önemli rol oynadı.

Wizards’ta ise Bradley Beal’ın 46 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

AA