Hardal otu nedir, faydaları nelerdir? Hardal otu nasıl kullanılır?

Çiçekleri genellikle beyaz, açık kırmızı ve sarı renktedir. Hardal otu tohumunda eterik yağ bulunmaktadır. Akdeniz iklimini seven bu otun ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri’dir. Burada yerli halk tıbbi amaçlı kullanmaktadır. Amerika’da yüzyıllar boyu tıbbi amaçlı kullanılmıştır. Sağlık açısından çok faydalı olan bu bitki oldukça pahalı bir bitkidir. Ülkemize yurt dışından gelen hardal otu bitkisel tedavi kategorisinde kullanılmaktadır.

Hardal otu nedir, faydaları nelerdir?

Tıp dünyasında kullanılan ve sağlık için faydalı olan hardal otunun birçok faydası vardır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

1- Sindirim sisteminin çalışma fonksiyonunu düzenler. Yiyeceklerin kolay sindirilmesini sağlar ve bu şekilde vücudun rahatlamasını sağlar.

2- Sindirim sisteminin başlangıç noktası olan midenin çalışma fonksiyonunun artırır. Mide ve bağırsağın yiyecekleri sindirmesine yardımcı olmaktadır. Zararlı atıkların rahat bir şekilde vücuttan atılmasını sağlar.

3- Sindirim sisteminin yanı sıra üst solunum yolları için de faydalıdır.

4- Göğsü yumuşatır ve nefesi açar ve akciğerin rahat nefes almasını sağlar. Nefes alıp vermeyi kolaylaştırır.

5- Kan dolaşımı ve sinir sisteminin fonksiyonel özelliğini düzenler. Vücutta birikmiş olan zararlı toksinleri ve iltihabı vücuttan dışarı atar. Vücutta zararlı toksinlerin ve iltihabın birikmesini önler.

6- İçeriğindeki selenyum vücudu temizler ve vücudun daha sağlıklı olmasında önemli rol oynar.

7- Kan yapıcı olması ve aynı zamanda A vitamini barındırması nedeniyle göze faydalıdır. Gözün görme fonksiyonunu artırır ve iltihap giderir. İnce damarlardaki kanın akışkanlığını artırır ve bu sayede kan dolaşımı artar.

8- Kılcal damarları temizler ve iltihabın oluşumunu engeller. Damar sağlığı için de oldukça faydalı bir bitkidir.

9- Sinir sistemini yumuşatır ve teskin edici özelliğe sahiptir.

10- Hardal otunun diğer bir faydası ise kan yapısı özelliğe sahip olmasıdır. Kandaki alyuvarların sayısını artırarak kanın akışkanlığını ve özelliğini artırır. Hardal otu bitkisinin içeriğinde potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi faydalı mineraller bulunmaktadır.

11- Hardal otunun içinde selenyum ve potasyum bulunur. Bu iki madde vücuttaki zararlı toksinleri dışarı atar. Vücuda dinçlik verir ve hastalıklara karşı savunma mekanizmasını güçlendirir.

12- İçeriğindeki kalsiyum nedeni ile kemik ve eklem sağlığı için oldukça faydalıdır. Kemik gelişiminde kullanılan bir bitkidir.

Hardal otu nasıl kullanılır?

Tıp dünyasında kullanılan hardal otu ve tohumu, sürekli ve yüksek dozda kullanımı vücut sağlığı için zararlıdır. Etkisinin fazla olması nedeniyle çok düşük miktarda kullanılması gerekir. Bu nedenle kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kalp-damar, tansiyon, şeker ve kanser gibi kronik hastalığı olan kişiler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır. Kullanım prosedürüne uyulduğu zaman güvenle tüketilebilir.

Çok az bir miktar kullanılması gereken hardal otu, günlük hayatta kullanılmaktadır. Suya karıştığı zaman etkisini artıran bu bitki, etkisini kısa sürede göstermektedir. Uygun tozda hardalı suyla karıştırıp alındığında vücut için daha etkili hale gelmektedir.

Gıda sektöründe az bir miktar hardal lezzeti artırmaktadır. Tohumu baharat şeklinde genellikle et yemeklerinde kullanılır. Et yemeklerinin yanı sıra turşu, salamura ve ızgara yemeklerinde lezzet artırıcı olarak kullanılan bir bitkidir. Yemek sektöründe lezzet artırıcı bitki kategorisinde tercih edilen bir bitkidir.

Hardal otunun kullanımında dikkatli olmak gerekir. Özellikle sıcak suya karıştırarak kullanmak sakıncalıdır. Sıcak suyla kullanıldığı zaman içindeki kükürt dışarı çıkar ve kötü bir koku meydana getirir. Çıkan bu gaz insan sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle sıcak su ile kullanımı uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir.

Ağız ve diş sağlığı kategorisinde enfeksiyonlar önemli rol oynar. Enfeksiyonun temizlenmesi, ağız ve diş sağlığının korunmasını sağlar. Hardal otu ağız sağlığı için faydalı bir bitkidir. Diş sağlığı için yarım bardak sirkeye bir çay kaşığı hardal atmak yeterlidir. Hardal otu ve sirke karışımını gargara yaptıktan sonra tükürmek gerekir. Bu şekilde ağız içinde ve boğazda biriken bakteriler temizlenir.

Bu bitkinin fazla dozda veya sürekli kullanımında alerji, akciğer hasarı ve karaciğer hasarı meydana gelebilir. Yan etki ile karşılaşmamak için kullanım prosedürüne uymak yeterlidir.