Harcama limitlerinde en rahatı Trabzonspor

Trabzonspor için yüzde 15 sapma ihtimali ile beraber 152 milyon TL'lik (18.5 milyon Euro) bir limit duyuruldu. Fırtına bu rakamla ligde en yüksek harcama limitine sahip 6. takım olsa da rakiplerine oranla daha rahat bir grafik çizecek.

En az 20 milyon Euro...

Sezonu yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir maaş bütçesi ile kapatan Karadeniz temsilcisinde en çok kazananlardan Ndiaye ile yollar ayrıldı. Messias'ın da opsiyonu kullanılmazken, yıllık 3.3 milyon Euro'luk ücreti ile cep yakan Jose Sosa'nın da durumu belirsiz. Üstelik Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'tan birinin bu dönemde en az 20 milyon Euro'ya transfer olması gündemde.

Sadece lige odaklı

UEFA'dan da bir yıl men cezası alması nedeniyle bu sezon Avrupa Kupaları'nda mücadele edemeyecek olan Fırtına sadece lig şampiyonluğuna odaklanacak. Bu doğrultuda yönetim, kadrosunu koruyup 2-3 nokta atışı takviyeyle transfer dönemini kapatmayı ve harcama limiti dışına çıkmamayı planlıyor.