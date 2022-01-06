Hapoel Holon - Beşiktaş maç sonucu: 72-73

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16'ya kalacak takımların belli olacağı Play-In serisi ilk maçında Beşiktaş , İsrail'de Hapoel U-Net Holon'u 73-72 yendi ve iki galibiyet alan takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti.

Temsilcimiz maçın bitimine 10 saniye kalan Whitehead'ın attığı basketle öne geçti. Ev sahibi Pnini ile son hücumdan yararlanamadı. Serinin ikinci maçı 12 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş'ta Isaiah Whitehead, 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Dedric Lawson ve Kenan Sipahi de 12'şer sayıyla oynadılar.

Ev sahibi Hapoel Holon'da Rafael Menco, 18 sayıyla takımın en skoreri olurken Adam Smith, 14 sayıyla maçı tamamladı.