Hanta Virüs nedir? Corona mı daha tehlikeli yoksa Hanta mı?

Tam Corona virüse yeni yeni alışmaya başlamışken bu sefer de karşımıza Hanta Virüs adında bir enfeksiyon dahil oldu. Peki Hanta virüs nedir? Yeni Salgın Hanta Virüs mü? Corona'dan daha mı tehlikeli? Bulaşıcı mı? Bu videoda sizlere bu soruların en basit şekildeki yanıtlarını aktaracağız!

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