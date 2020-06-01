Hansi Flick tarih yazıyor
Almanya’da ilk 10 haftada 5 galibiyet alabilen Bayern Münih’i Niko Kovac’tan 11.haftada devralan Hansi Flick, rekorlarla şampiyonluğa koşuyor. 55 yaşındaki teknik adam, ilk 25 maçında aldığı 22 galibiyetle kulüp tarihine, 29 hafta sonunda atılan 86 gol ile lig tarihine geçti.
Sezona Niko Kovac yönetiminde giren Bayern Münih, ilk 10 hafta sonunda elde ettiği 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile 22 puanlı Mönchengladbach’ın 4 puan gerisinde 4. sıradaydı. Ancak Borussia Dortmund maçında takımın başına uzun yıllardır Almanya Milli Takımı’nda Joachim Löw’ün yardımcılığını yapan Hansi Flick geçti. 55 yaşındaki tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışındaki rakibi karşısında aldığı 4- 0’lık zafer ile Kırmızı-Beyazlı ekipteki kariyerine harika başladı. Flick, sonrasında da hız kesmedi. Bitime 5 hafta kala şampiyonluk kupasını bir ucundan tutan Alman çalıştırıcı, rekorlarla zafere koşuyor.
Pep’i geride bıraktı
Flick’in öğrencileri, şu ana kadar rakip fileleri 86 kez havalandırdı. Bu anlamda Bayern Münih, 29. hafta sonunda ligdeki en yüksek gol sayısına ulaştı. Ayrıca Flick, önceki gün Düsseldorf karşısında alınan 5-0’lık zafer ile Bavyera ekibinde çıktığı ilk 25 maçın 22’sini kazanarak kulüp tarihinde bu alandaki en yüksek sayıya ulaştı. Daha önce ki ise rekor 21 galibiyet alan Pep Guardiola’ya aitti.