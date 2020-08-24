Hansi Flick her 12 maçta 1 kupa kazandı

Şampiyonlar Ligi final maçında PSG karşısında 1-0 kazanan Bayern Münih böylece üst üste 21. resmi maçını kazanırken sezonu üç kupa ile tamamladı. Alman teknik adam Hansi Flick, görev yaptığı 36 resmi maçta 33 kez kazanırken Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi kazanıp olağanüstü bir istatistik yakaladı. Hansi Flick, her 12 maçında bir kupa görmüş oldu

Hansi Flick dönemi Bayern Münih

Maç: 36

Galibiyet: 33

Beraberlik: 1

Yenilgi: 2

Kupa: 3 (Bundesliga, Almanya Kupası, Şampiyonlar Ligi)





Fanatik.com.tr / Tolga Kuru