Hansi Flick, Frankfurt - Fenerbahçe maçını izleyecek

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Deutsche Bank Park'taki Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçını Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick'in de yerinde izleyeceği açıklandı.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 8 Ekim'de Romanya ve 11 Ekim'de Kuzey Makedonya ile karşılaşacak Almanya'nın teknik direktörü Hansi Flick'in 1 Ekim'de kadrosunu açıklamadan önce Almanya ve İngiltere'de çok sayıda maçı izleyeceği belirtildi. Hansi Flick'in yoğun programı ise Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe mücadelesi ile başlayacak.





Eintracht Frankfurt'un kadrosunda daha önce Almanya Milli Takımı'nda forma giyen isimler olarak Kevin Trapp ve Fenerbahçe karşısında oynayamayacak Amin Younes bulunuyor. Son olarak Almanya Olimpiyat Takımı'ndaki performansıyla dikkat çeken Ragnar Ache de Frankfurt'un UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almıyor. Düzenli oynayan Alman oyuncular arasında ise Christopher Lenz dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de ise Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in dışında daha önce Almanya Milli Takımı'nda forma giyme şansı bulan Max Meyer ve U21'de Almanya'nın önemli isimlerinden olan Mergim Berisha kadroda yer alıyorlar.

Bayern Münih dönemi sonrası milli takımın başına geçen Hansi Flick, yeni macerasına 3'te 3 yaparak başlamıştı. Frankfurt - Fenerbahçe maçı sonrası Flick'in hafta sonu Bundesliga'da Köln - Leipzig, Stuttgart - Leverkusen maçlarını izleyip önümüzdeki hafta ise İngiltere'ye geçeceği açıklandı.