Hannover Tolgay Arslan transferi için masaya oturuyor

Alman kulübünün teknik direktörü Kenan Koçak’ın, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımında görmek istediği ve yönetime de bu yönde talepte bulunduğu ifade edildi. İki kulübün yakında birbirleriyle resmi temasa geçecekleri konuşulurken, en büyük problemin 1 yıl daha sözleşmesi kalan Tolgay’ın Fenerbahçe’den yıllık aldığı 2 milyon Euro’luk ücret olduğu belirtildi.

Ahmet Bulut devreye girecek

Kanarya’nın, Tolgay’ı bonservis bedeli olmadan vermeyi planladığı ve gelecek sezonki maaşının bir kısmını ödemesi durumunda tarafların ortak noktada buluşacağı tahmin ediliyor. Tolgay’ın menajeri Ahmet Bulut’un da, bu noktada devreye gireceği ve Tolgay’ın transferindeki sorunları çözmeye çalışacağı öne sürülüyor. Deneyimli oyuncunun da, kulüplerin anlaşması durumunda ailesine de danışarak net kararını ileteceği gelen haberler arasında yer alıyor.

Mertcan Polat





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