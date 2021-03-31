Adı Fenerbahçe ile anılan Hannover Teknik Direktörü Kenan Koçak, FANATİK’e konuştu:

‘Teklifler aldım’

Bu sezon ya da daha önceden herhangi bir Türk takımından teklif aldınız mı? Aldıysanız neden kabul etmediniz?

“Evet aldım, fakat bazen kulüpler anlaşamadı. Bazen de beni ikna edecek bir proje olduğunu düşünmedim. Hayatım boyunca hiçbir zaman inanmadığım projeye girmedim, girmem.”

Almanya Bundesliga 1 ve 2’de oldukça genç teknik adamları görüyoruz. Bunlardan biri de sizsiniz. Türkiye’de ise sürekli aynı isimler kulüp değiştiriyor. Bu konuda iki ülke arasındaki fark nedir?

“Almanya’da mesela benim 2016 UEFA Pro Lisans kursundan arkadaşım olan Julian Nagelsmann’a en genç teknik direktör olarak şans verdiler. Ve kendisi şu an dünyaca ünlü bir çalıştırıcı oldu. İnanmak lazım bazı projelere. Almanya bu konuda önde gidiyor. Boşu boşuna Şampiyonlar Ligi’nde 4 Alman teknik direktörü yok. İyi anlamak lazım.”

‘Adımın anılması gurur verici’

Teknik direktörlük için gerekli olan Pro Lisans’ı olmayan Emre Belözoğlu’nun yardımcısı olmanız konusunda teklif aldınız mı?

“Öncelikle ismimin böyle büyük bir camia ile anılması gurur verici. Kulübe ve oradaki hocalara saygısızlık olmaması için spekülasyonlara katılmak istemiyorum. Emre Belözoğlu şu an hocalık yapıyor, Türkiye’ye gelmiş geçmiş en kariyerli futbolculardan biri. Kendisi dünyaca ünlü hocalarla da beraber çalıştı. Onun tecrübesi, ekibini kurmasına yardım edecektir. Emre Belözoğlu gibi bir futbol adamı ile beraber aynı çatı altında çalışmak onur vericidir. Lakin benim kariyer planımda yardımcı olarak çalışmak gibi bir niyetim yok. Şu ana kadar teknik adam olarak Bundesliga’da 150’ye yakın maçım var. Eğer yardımcılığı düşünmüş olsaydım belki şu an Guardiola, Tuchel, Klopp ya da Flick’in yanında olabilirdim. Ama benim kendi ideallerim, hayat çizgim var.”

‘Mesut, büyük şans’

Mesut Özil’in performansını değerlendirmek için elbette erken, ancak genel olarak Fenerbahçe’ye katkısının ne olacağını düşünüyorsunuz?

“Mesut Özil, Türk futbolu için inanılmaz bir şans. Sayın Ali Koç’u bu transferden dolayı tebrik etmek lazım. Mesut Özil çok önemli bir kişilik ve futbolcu. O yüzden Türk futboluna çok katkı sağlayacaktır.”

Almanya’dan Türk futbolunu takip ediyor musunuz? Beğendiğiniz futbolcular var mı?

“Tabii ki. Türkiye benim ülkem. Sadece futbolu değil Türkiye’nin her şeyini takip ediyorum. Çok değerli oyuncular var. Şimdi birini öne çıkarırsam öbürlerine belki haksızlık olur.”

Berkuk Ünyay