Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Hannover 96'da Türk asıllı Alman teknik direktör Kenan Koçak ile sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edildi.

Alman basınında yer alan habere göre, Hannover 96, 40 yaşındaki teknik adam ile sezon sonu görevine son verecek. Haberde Alman ekibinin Kocak ile bu sezonu bitereceği ancak gelecek sezon için başka teknik direktörle yoluna devam edebileceği belirtildi.

29 maçta 39 puan topladı

Bundesliga'ya yeniden çıkma hedefiyle sezona başlayan Hannover'da Türk asıllı Alman teknik direktör, beklentileri karşılayamadı. Alman ekibi, Kenan Koçak yönetiminde bu sezon şuana kadar ligde çıktığı 29 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet elde etti. 39 puan toplayan yeşil siyahlılar, Bundesliga 2'de 10. sırada yer alıyor.

Kenan Koçak, 2019 yılında Hannover 96'nın başına geçmişti.