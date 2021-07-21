Türkiye'de Kasımpaşa, Göztepe , Adana Demirspor, Karabükspor, Alanyaspor , Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük formaları giyen, geçtiğimiz sezonun başında Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'nın yolunu tutan Barış Başdaş, transferin gözdesi oldu.

Alman ekibinden ayrılan ve şu sıralar bonservisi elinde olan 31 yaşındaki oyuncuya başta Türkiye olmak üzere Almanya, İsrail ve Yunanistan’dan teklifler geldi.

Tercihini Türkiye’den yana kullanması beklenen tecrübeli stoper, İsrail, İsrail kulüplerini ise düşünmeden reddetti.

Geçtiğimiz sezon Hannover 96 formasıyla 18 maça çıkan Barış, 1 asist yaptı.

Çağrı Davran







