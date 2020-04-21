2019'un Kasım ayında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, Alman ekibiyle sözleşme yeniledi.

Bundesliga 2'de mücadele eden Hannover 96, resmi internet sitesinden Koçak ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Buna göre 39 yaşındaki genç teknik adam 2022-23 sezonu sonuna kadar Hannover 96'yı çalıştıracak.

Kenan Koçak'ın takımı devralmasıyla yükselişe geçen Hannover 96, corona virüs nedeniyle askıya alınan ligde 25 hafta sonunda 32 puanla 9. sırada bulunuyor.

Sözleşmenin ardından açıklamalarda bulunan Türk teknik adam, "Bay Kind'ın, spor direktörü Gerry Zuber ve bu büyük kulübün çalışanlarının bana verdiği büyük güvenden çok memnunum. Geldiğim ilk günden itibaren kulüpte ve şehirde kendimi çok rahat hissettim. Duvara çarpmayacağız ya da havada kaleler inşa etmeyeceğiz. Ama söz verdiğimiz şey, bu sorumluluğu yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kenan Koçak daha önce Sandhausen, Waldhof Mannheim ve VFR Mannheim'de teknik direktörlük yaptı.

İHA



