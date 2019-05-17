



Daha önce Final Four’a 17 kez kalan CSKA bu alanda Real Madrid ile en önde gelen ekiplerden... Üst üste 8. kez organizasyonda yerini alacak Rus temsilcisi 7 kez de kupayı müzesine götürmeye başardı. Normal sezonu 24 galibiyet, 6 yenilgiyle Fenerbahçe Beko’nun arkasında tamamlayan CSKA, Baskonia’ya kendi evindeki maçlardan birini kaybettikten sonra, deplasmanda üst üste iki maçta kazanarak 3-1’lik üstünlük sağlamıştı. Oldukça geniş bir kadroya sahip CSKA’da koç Itoudis hemen hemen tüm oyunculardan fayda sağlayabiliyor. Şutörler Higgins, Clyburn, De Colo ve Rodriguez’in yanı sıra pota altında Kurbanov, Hines ve Hunter hiçbir zaman seviyelerinin altına düşmeyen performanslı oyuncular.

Geçen sene Belgrad’ta düzenlenen Final Four’da CSKA ve ardından Fenerbahçe’yi yenerek 10. kez şampiyonluğa ulaşan Real Madrid Eurolegue’in en çok kupayı kaldıran ekibi… Son 9 yılda 7 kez son dörde adını yazdıran İspanyol ekibi 22 galibiyetle sezonu 3. bitirmişti. Çeyrek finalde Panathinaikos’u 3 maçta süpüren eflatun beyazlıların en büyük avantajı İspanya’da kendi seyircileri önünde oynayacak olmaları… Takımı bu sezon sırtlayan Randolph ve Tavares’in yanı sıra Campazzo, Ayon, Carroll ve Reyes’in bu seviyeleri farklı oynayabilmeleri şanslarını arttırıyor.

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

· CSKA bu sezon rakibini iki maçta da yendi.

· Euroleauge’deki son 16 karşılaşmanın 11’ini CSKA kazandı.

· İki takım arasındaki son 4 maçın 3’ünde toplam 164,5 sayı limiti aşıldı.

· Real Madrid, Final Four’daki 4 takım içinde asist ortalaması en yüksek takım.

· Real Madrid, Final Four’daki 4 takım içinde en kötü serbest atış ve 3’lük yüzdesine sahip.

· CSKA, Final Four’daki 4 takım arasında 2 sayılık ortalaması en düşük takım.





TEK MAÇ’TA MİSLİ.COM ÜYELERİNİN SEÇİMİ…

Misli.com’da TEK MAÇ oynama olanağının maçta handikaplı ve handikapsız bahis seçenekleri açılmış durumda… 987 kodlu handikaplı maç için Misli.com üyelerinin %48’inin öncelikli tercihi İlk Yarı 1 / MS 1 şeklinde… 2,25 oranlı bu tercihin kazanması için CSKA’nın ilk yarı için 0,5 sayı üstünde maç sonunda da 0,5 sayı üstünde farkla yenilmemesi gerekecek. Daha sonra en çok tercihlenen Toplam Sayı Üst bahsi ise 1,70 oranıyla maç sonunda 164,5 sayıdan fazla oluşursa kazandıracak.

995 kodlu handikapsız maçta ise üyelerin %57 gibi çok büyük bir oranla birleştiği nokta 1,85 orana sahip CSKA galibiyeti… Real Madrid galibiyeti 1,65 kazandırıyorken, maç uzatmaya gider denirse 12.00 orana sahip.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY MADRID DİYOR…

Dimitris Itoudis için kritik bir maç olacaktır. Bu maçta kaybetmeleri durumunda muhtemelen koltuğu kaybedecek. Rotasyonu geliştirmek için Daniel Hackett ve Hunter’ı son dönemde daha çok kullanarak, ana rotasyonu genişletti. Gelecek sezon NBA oynaması beklenen ve kontratı bitecek olan Will Clyburn ve rakip Real Madrid’i çok iyi bilen Sergio Rodriguez belirleyici olacaktır. Ayrıca Nando De-Colo gelecek sezon Real Madrid’e oynayabilir dedikoduları var. Kendisini bu maçta tekrar kanıtlayıp, yaz için elini güçlendirmek isteyecektir.

Real Madrid ise İspanya’da oynanacak Final Four’da seyirci avantajı ile birlikte maçın favorisi olarak gözüküyor. CSKA’nın savunmada sürekli olamamasını Laso avantaja çevirmeye çalışacaktır. Tavares ve Randolph ikilisi bu maçta dengeleri bozabilir. Uzunların bir savunmada bir diğer ise hücumda takıma önemli bir enerji getirecektir. Alt ve Ms2 tercihlerini yakın görüyorum.