Hangi kanalda, hangi maç var? Günün yayın bilgisi...

Avrupa'da bir çok ligde hafta içi lig heyecanı devam ediyor. İtalya Serie A, Fransa Lig 1, İngiltere Premier Lig'de bir birinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bu maçlar hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte Günün maçları ve yayın bilgileri...

HANGİ KANALDA HANGİ MAÇ VAR?

20.30 Bologna-Roma S Sport+

20.30 İnter-Spezia SSport2

21.00 Angers-Monaco Beinsports2

21.00 Brest-St.Etienne Beinsports4

21.00 Metz-Montpellier Beinmax1

21.00 Strasbourg-Bordeaux Beinsports3

21.00 Troyes-Lorient Beinmax2

22.30 Watford-Chelsea S Sport+

22.30 Southampton-Leicester S Sport+

22.45 Genoa-Milan SSport+

22.45 Sassuolo-Napoli SSport2

23.00 Clermont-Lens Beinmax2

23.00 Lyon-Reims Beinmax1

23.00 Nantes-Marsilya Beinsports4

23.00 PSG-Nice Beinsports2

23.00 Rennes-Lille Beinsports3

23.00 R.Madrid-A.Bilbao S Sport+

23.15 A.Villa-M.City SSport+

23.15 Everton-Liverpool S Sport

Potada ve Filede dün/bugün

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

İsrail-Türkiye Tamamlanmamıştı

FIBA Euroleague

21.30 Famila Schio- Galatasaray

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

16.30 Nesibe Aydın-PEAC Pecs

ING Erkekler Basketbol Süper Ligi

Aliağa Petkim-Anadolu Efes Tamamlanmamıştı

Galatasaray- Beşiktaş Tamamlanmamıştı

Fenerbahçe -P.Karşıyaka Tamamlanmamıştı

Darüşşafaka-Bursaspor Tamamlanmamıştı

17.00 Tofaş-Yukatel Merkezefendi TRTSpor 2

17.30 Türk Telekom-Semt77 Yalova tivibu S 3

20.00 HDI Afyon-Bahçeşehir tivibu S 2

20.00 Büyükçekmece-Gaziantep tivibu S 3

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe-Cannes DragosTamamlanmamıştı

19.00 Ziraat Bankası-Maaseik S Sports

CEV Erkekler Avrupa Kupası

19.00 Arkas-Spor Toto