Hangi kanalda, hangi maç var? Günün yayın bilgisi...
Avrupa'da bir çok ligde hafta içi lig heyecanı devam ediyor. İtalya Serie A, Fransa Lig 1, İngiltere Premier Lig'de bir birinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bu maçlar hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte Günün maçları ve yayın bilgileri...
Avrupa'da bir çok ligde hafta içi lig heyecanı devam ediyor. İtalya Serie A, Fransa Lig 1, İngiltere Premier Lig'de bir birinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bu maçlar hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? İşte Günün maçları ve yayın bilgileri...
HANGİ KANALDA HANGİ MAÇ VAR?
20.30 Bologna-Roma S Sport+
20.30 İnter-Spezia SSport2
21.00 Angers-Monaco Beinsports2
21.00 Brest-St.Etienne Beinsports4
21.00 Metz-Montpellier Beinmax1
21.00 Strasbourg-Bordeaux Beinsports3
21.00 Troyes-Lorient Beinmax2
22.30 Watford-Chelsea S Sport+
22.30 Southampton-Leicester S Sport+
22.45 Genoa-Milan SSport+
22.45 Sassuolo-Napoli SSport2
23.00 Clermont-Lens Beinmax2
23.00 Lyon-Reims Beinmax1
23.00 Nantes-Marsilya Beinsports4
23.00 PSG-Nice Beinsports2
23.00 Rennes-Lille Beinsports3
23.00 R.Madrid-A.Bilbao S Sport+
23.15 A.Villa-M.City SSport+
23.15 Everton-Liverpool S Sport
Potada ve Filede dün/bugün
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
İsrail-Türkiye Tamamlanmamıştı
FIBA Euroleague
21.30 Famila Schio- Galatasaray
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
16.30 Nesibe Aydın-PEAC Pecs
ING Erkekler Basketbol Süper Ligi
Aliağa Petkim-Anadolu Efes Tamamlanmamıştı
Galatasaray- Beşiktaş Tamamlanmamıştı
Fenerbahçe -P.Karşıyaka Tamamlanmamıştı
Darüşşafaka-Bursaspor Tamamlanmamıştı
17.00 Tofaş-Yukatel Merkezefendi TRTSpor 2
17.30 Türk Telekom-Semt77 Yalova tivibu S 3
20.00 HDI Afyon-Bahçeşehir tivibu S 2
20.00 Büyükçekmece-Gaziantep tivibu S 3
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe-Cannes DragosTamamlanmamıştı
19.00 Ziraat Bankası-Maaseik S Sports
CEV Erkekler Avrupa Kupası
19.00 Arkas-Spor Toto