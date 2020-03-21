Hangi gün hangi şans oyunu çekilişi var?

Şans oyunları hangi günler yapılıyor... Sayısal Loto, On Numara, Şans Topu ve Süper Loto oyunlarının çekilişlerinin hangi günler yapıldığı, şans oyunu tutkunlarının merak ettikleri konular arasında yer alıyor.

'Sayısal Loto çekilişi hangi gün?', 'Süper Loto çekilişi hangi gün yapılıyor?', 'On Numara çekilişi ne zaman?' ve 'Şans Topu hangi gün çekiliyor?' gibi soruların yanıtları, milyoner olma hayaliyle şans oyunlarına yönelen vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto çekilişlerinin yapıldığı günler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN YAPILIR?

On Numara, Milli Piyango İdaresi tarafından 6 Ağustos 2002 tarihinde oynatılmaya başlanan bir şans oyunudur. Çekilişi ise her haftanın ilk iş günü yani pazartesi yapılır.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN YAPILIR?

Şans Topu oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN YAPILIR?

Sayısal Loto oyununun çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri yapılmaktadır.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN YAPILIR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur. 25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın perşembe günü yapılmaktadır.



