Hande Yener’den konser şöleni

Pop müziğin kraliçesi Hande Yener, 21:30’da Poll Production'ın YouTube kanalında canlı yayında sevenleriyle buluşup gelen tüm soruları yanıtlayacak ve yayında ‘Evde Kal’ çağrısı yapacak. Sohbetin hemen ardından ise muhteşem şovlarıyla izleyiciyi büyülediği konseri yayında olacak. Hande Yener, her konserinde olduğu gibi bu konserinde de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Hande Yener yayın ve konserinin ardından; Deniz Seki-Rafet El Roman, Hakan Altun konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon önümüzdeki günlerde de devam edecek.