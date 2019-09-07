Galatasaray, son dönemde teknik heyete gelen üst üste cezalar nedeniyle yedek kulübesine bir türlü tam kadro yer alamıyor.

Fatih Terim'e ve Ümit Davala'ya verilen son cezalardan sonra kısa vadede de bu pek mümkün gözükmüyor.

Galatasaray Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş bu duruma atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.

Bugün gerçekleştirilen idmanda Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ı yan yana fotoğraflayan Hande Sümertaş son dönemdeki cezalara göndermede bulundu.

Sümertaş paylaşımına "Kulübede birlikte yakalayamıyorum. Hazır bulmuşken anı ölümsüzleştireyim dedim" ifadesini ekledi.

Fatih Terim ile uzun süredir beraber çalışan Hande Sümertaş'ın bu paylaşımı kısa sürede Galatasaraylı taraftarlardan büyük beğeni gördü.