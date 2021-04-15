Hande Korkut, Kuzeyboru ile sözleşme imzaladı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 6'ncı sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor'da orta oyuncu Hande Korkut ile yollar ayrıldı. Son 2 sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter döken Hande, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aksaray temsilcisi Kuzeyboru ile sözleşme imzaladı.

Kuzeyboru'dan yapılan açıklamada, ''Transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz tecrübeli orta oyuncu Hande Korkut ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde geçiren Hande, kariyerinde Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü formaları da giydi.'' ifadelerine yer verildi.